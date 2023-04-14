قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار: بناء المقاومة يعود الفضل فيه لها ولدعم الجمهورية الإسلامية وإسناد سوريا الأسد وتطوير علاقتنا بحزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2023 - 19:30

قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار: بناء المقاومة يعود الفضل فيه لها ولدعم الجمهورية الإسلامية وإسناد سوريا الأسد وتطوير علاقتنا بحزب الله

منذ 55 mins 14 April، 2023
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