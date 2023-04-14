الرئيس الإيراني: العالم يشهد تشكّل نظام جديد تتعزز فيه قوى جبهة المقاومة مقابل أفول وتراجع جبهة الأعداء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2023 - 19:30

الرئيس الإيراني: العالم يشهد تشكّل نظام جديد تتعزز فيه قوى جبهة المقاومة مقابل أفول وتراجع جبهة الأعداء

منذ 57 mins 14 April، 2023
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