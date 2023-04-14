الرئيس الإيراني: العالم يشهد تشكّل نظام جديد تتعزز فيه قوى جبهة المقاومة مقابل أفول وتراجع جبهة الأعداء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2023 - 19:30
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الملايين في العالمين العربي والإسلامي يشاركون في إحياء فعاليات يوم القدس العالمي تحت شعار "الضفة درع القدس"
حزب الله يحيي يوم القدس العالمي باحتفال مركزي في مجمع سيد الشهداء (ع) في ضاحية بيروت الجنوبية
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في احتفال يوم القدس: محور المقاومة يعيش الطمأنينة وكيان الاحتلال يعيش الرعب
السيد نصرالله: في دول المنطقة والخليج وكيان الاحتلال الكل أصبح لديه قناعة أنه لا يمكن التعويل على الولايات المتحدة
السيد نصرالله: اليوم محور المقاومة بدوله وشعوبه خرج قوياً متماسكاً حاضراً فاعلاً وهذا ما نشهده في مختلف الساحات
السيد نصرالله: تراجع الولايات المتحدة الأمريكية سيؤدي إلى تراجع مسار التطبيع ومكانة الكيان الصهيوني في المنطقة والعالم
السيد نصرالله: كان كل الرهان خلال السنوات الماضية على إنهيار كل بيئة فيها مقاومة وهذا كله فشل
السيد نصرالله: اليمن الذي كنا معه منذ اليوم الأول يشهد تطورا إيجابيا وكل الأجواء التي تأتي من اليمن ايجابية وهذا يسعدنا
السيد نصرالله: الذي يجب أن يقدم أجوبة هو الذي طرح أهدافا كبيرة ولم يستطع أن يحقق أيا منها لا في الإقليم ولا في اليمن
السيد نصرالله: الاتفاق الإيراني السعودي له تأثيرات كبيرة وسيبطىء مسار التطبيع وساعد على ذلك أداء حكومة الاحتلال الاحمق
السيد نصرالله: التعديلات القضائية في الكيان هي حرب إلغاء يشنها نتنياهو بلا دم ويمكن أن تؤدي إلى دم
السيد نصرالله: كل محاولات ترميم الثقة في الكيان فشلت وهناك تراجع هائل في الروح القتالية والاستعداد للقتال
السيد نصرالله: ما يجرى في الضفة وما يجرى في القدس من مقاومة مسلحة يقدم أقوى صورة عن البيئة الحاضنة للمقاومة
السيد نصرالله: من خلال التطورات في المنطقة أقفلت الرهانات الإسرائيلية على إنشاء محور إسرائيلي عربي في وجه إيران
السيد نصرالله: ما جرى أخيرا في جنوب لبنان كان حدثا مهما واعتماد حزب الله سياسة الصمت يقلق العدو
السيد نصرالله: لا يجب أن يقدم أحد تطمينا للعدو وهذا يرسخ ميزان الردع وقواعد الاشتباك التي حمت لبنان باعتراف نتنياهو
السيد نصرالله: الإسرائيلي نفسه يعترف أن توازن الردع هو الذي جعل رده خفيفا وسخيفا
السيد نصرالله: أهم كذبة قالها نتنياهو انهم قاموا بقصف بنى تحتية لحزب الله وحركة حماس وهذا كذب واضح
السيد نصرالله: أي اعتداء أو عمل أمني في لبنان سنرد عليه بالشكل المناسب
السيد نصرالله: العدو لم يحقق أهدافه في سوريا منذ 2018 وموقف سوريا يمكن ان يتغير ليتأكد مدى الخطأ في القرار الصهيوني
السيد نصرالله: الضفة الغربية هي درع القدس ويجب دعمها والعدو خائف من الذهاب إلى حرب
السيد نصرالله: الدعم المعنوي والسياسي للضفة الغربية مهم جداً ويجب ايضاً تقديم الدعم المالي
السيد نصرالله: نحذر العدو أن بعض أعماله الحمقاء في القدس أو الضفة أو غزة أو لبنان أو سوريا قد تجر المنطقة إلى حرب كبرى
السيد نصرالله: نحذر الاسرائيلي ونحذر الأمريكي المنشغل مع الروسي والصيني ونقول ان المقدسات والشعب الفلسطيني خط أحمر
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: ليس لدينا أي تردد في دعم المقاومة والجمهورية الإسلامية مصرة على دعم جبهة المقاومة
السيد رئيسي: يجب دعم وتعزيز جبهة المقاومة وتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني يمثل خيانة للشعب الفلسطيني
رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار: نقدر عاليا الالتزام الذي أعلنه وجدده السيد حسن نصرالله تجاه فلسطين
السنوار: الأقصى وبيت المقدس والمرابطون والمرابطات فيه هم قلب الأمة والطائفة المنصورة وهذا السر الإلهي وراء هذا الصمود
السنوار: المقاومة ستقوم بواجبها في الدفاع عن القدس والمسجد الاقصى والضفة
مسيرات مليونية في أكثر من 1000 مدينة وبلدة في إيران بمناسبة يوم القدس العالمي بمشاركة الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين
أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان يحيون يوم القدس العالمي بمسيرات وفعاليات وسط مشاركة واسعة من الفصائل الفلسطينية
حشود غفيرة في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية تشارك في فعاليات إحياء يوم القدس العالمي
البحرين: تظاهرات حاشدة خرجت بعد صلاة الجمعة في الدراز غرب المنامة إحياءً ليوم القدس العالمي
وصول دفعتين من الأسرى اليمنيين الى مطار صنعاء الدولي ضمن عملية التبادل والرئيس مهدي المشاط في طليعة المستقبلين
وزير الدفاع الروسي يعلن رفع الجاهزية القصوى وأعلى درجات الاستعداد القتالي لأسطول المحيط الهادئ لصد أي عدوان محتمل
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لجنة إمداد الإمام الخميني (قده) تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل تحت عنوان "شارك النعم" عبر الاتصال على 01/555717_76/641631 او عبر حساب14_814 في جميع فروع القرض الحسن
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
الرئيس الإيراني: العالم يشهد تشكّل نظام جديد تتعزز فيه قوى جبهة المقاومة مقابل أفول وتراجع جبهة الأعداء
منذ 57 mins
14 April، 2023
عاجل
الرئيس الإيراني
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