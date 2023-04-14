لبنان| فعاليات ومواقف في يوم القدس

أحيا قطاع صيدا في حزب الله “يوم القدس” باحتفال حاشد في باحة مجمع سيد الشهداء في حارة صيدا، برعاية رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن، في حضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والاحزاب اللبنانية وشخصيات سياسية ودينية وفاعليات بلدية واختيارية واجتماعية ولفيف من العلماء.

وتخلل الحفل عروض ل800 كشفي من كشافة الإمام المهدي ول300 عنصر من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في الإسعاف والإنسان والإطفاء.

ووضع النائب الحاج حسن إكليلا على نصب شهداء فلسطين بعدها تلاوة قرآنية مع مراسم تعظيم القرآن أدتها ثلة من الجوالة تلاها النشيد الوطني الفلسطيني والنشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله من إنشاد فرقة مهدي الإنشادية وعزف الفرقة الموسيقية التابعتين لكشافة الإمام المهدي.

بعدها تم استعراض سرايا القادة والجوالة والكشافة والاشبال في جمعية كشافة الإمام المهدي، حيث تمت تسمية كل سرية باسم شهيد من شهداء الانتفاضة الفلسطينية تبعها استعراض سرايا الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وعرض لآليات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ والدراجات النارية.

الحاج حسن كلمة أكد ان “فلسطين لن تكون لهؤلاء الغزاة، الصهاينة، العتاة، الظالمين والقتلة، والبغاة، وان هذا المحور محور المقاومة حقق تلاحما غير مسبوق بين مكوناته وحركات المقاومة فيه، بين دوله وشعوبه، واحزابه وتياراته، وأسقط مقولة الاختلافات على تنوعها، بل حقق مقولة المسائل التي توحد وتجمع، واجتمع عليها جميعها وعلى رأسها قضية فلسطين، وقضية القدس، ولم يبق ذلك في اطار الشعارات بل تحقق على ارض الواقع بالدم، بالشهداء القادة”.

وتابع: “محور المقاومة من فلسطين الى بقية المحاور استطاع ان ينزل الهزائم بهذا العدو، وبسيده الاميركي منذ العام 2000، الى الانتفاضة الفسطينية العام 2001، وانتفاضة القدس، والاقصى الى انتصار العام 2006 وكل الانتصارات الفلسطينية في الاعوام 2002، و2009، و2014 ، و2017 و2019 والى سيف القدس، والى وحدة الساحات، والى كل مواجهات فلسطين في مواجهة العدو، والى الانتصار الاخير حيث تراجع نتنياهو ووزراؤه المتعصبون الحاقدون الارهابيون واعلن بالامس منع قطعان المستوطنين من استباحة الاقصى الى نهاية شهر رمضان، وبعد شهر رمضان لنا مواعيد اخرى معه، وهذا انتصار يسجل للمقاومة ولمحور المقاومة ولفلسطين ولاهلها والمرابطين من الرجال والنساء والاطفال والشيوخ في باحات الاقصى الذين ثبتوا وجاهدوا جميعا ضد عدوانية العدو”.

كما أحيا أبناء مخيمات الشمال مراسم يوم القدس العالمي بسيرة حاشدة جابت شوارع مخيم البداوي حيث انطلقت الجموع الحاشدة من مساجد المخيم بعد ان ادى المصلون صلاة الجمعة، بمشاركة فعاليات علمائية ومسؤولي الفصلئل الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية رفع خلالها المشاركون الاعلام الفلسطينية ويافطات تؤكد ان الصلاة في الاقصى باتت قاب قوسين او ادنى. وجابت ازقة المخيم وصولا حتى الدخل الأساسي.

والقيت في ختام المسيرة كلمات للامين العام لحركة التوحيد الاسلامي الشيخ بلال شعبان ومسؤول المؤتمر الشعبي اللبناني عبد الناصر المصري وكلمة الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية شددت على ان القدس ستحرر بالمقاومة وصواريخ المجاهدين وتضحيات ابناء الشعب الفلسطيني..

نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش اكد ان “يوم القدس اصبح في قلب معادلة الصراع مع العدو وبات الاسرائيلي يتحدث عن يوم القدس بوصفه جزءا اساسيا من المعركة التي تخوضها المقاومة مع الكيان الصهيوني”. واعتبر ان “الكيان الصهيوني الذي بدأ يتآكل من الداخل، وينحدر في مسار تنازلي، وتطوقه المقاومة، وتكبله معادلاتها ووحدة ساحاتها، سيزول حتما عاجلا ام آجلا”.

ورأى رئيس الهيئة التنفيذية لحركة “أمل” مصطفى الفوعاني لمناسبة يوم القدس ان “حركة أمل ملتزمة قضية فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وتتطلع الى ضرورة اعتماد المقاومة ورفض كل اشكال التطبيع مع هذا العدو الغاشم، وتشكيل جبهة واسعة عربية وعالمية،واسلامية -مسيحية ،ولاسيما بعد هذا التقارب الذي يصب للحفاظ على وهج القضية وتأكيد أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه، وعاصمتها القدس الشريف”.

نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اشار ان “الدعوة ليوم القدس العالمي اثبتت روح المسؤولية العالية والاخلاص والنظر الثاقب للأمام الخميني ولقيادة الجمهورية الاسلامية الإيرانية وشعبنا المقاوم وعلى راسه الامام المغيب السيد موسى الصدر الذي دفع غاليا ثمن مواقفه المخلصة للبنان وللقضية الفلسطينية وعلى رأسها القدس الشريف التي تمثل رمزية القضية المقدسة”.

ولفت الشيخ الخطيب الى” انّ احتفالنا اليوم بيوم القدس له معنى آخر ومختلف عن يوم إعلانه حيث باتت القناعة بتحقيق الانتصار النهائي لتحرير القدس وكل فلسطين امرًا محققا، بعد أن كان حلما بل امرا يستحيل إنجازه عند الكثيرين، ولكن وعد الله آت، أليس الصبح بقريب، والله لا يخلف وعده، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تعالى”.

السيد علي فضل الله اعتبر ان يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان أراد منه إبقاء هذه القضية حاضرة في وجدان كل المسلمين، ودفعهم للتضامن فيما بينهم شعوباً ودولاً من أجل رفع نير الاحتلال عن هذه المدينة المقدسة التي تحوي أولى القبلتين وثالث الحرمين وكنيسة القيامة وكل المعالم الأخرى الموجودة فيها… والأيام كفيلة بإثبات أنهم قادرون على ذلك عندما تتوحد جهودهم وطاقاتهم وقدراتهم، ليجعلوا وجهتهم القدس وفلسطين لا أي شيء آخر، وها هم يثبتون في هذه الأيام أنهم أخذوا يصنعون فجراً جديداً على هذا الصعيد بدأت معالمه تظهر”.

وقال نحن في هذه المناسبة الكريمة نحيي الشعب الفلسطيني الذي أثبت جدارته في حمل قضيته ولأجلها يقدم التضحيات الجسام، ومعه كل الذين حملوا خيار القدس وفلسطين ويعملون لأجله بكل جد ومسؤولية في الليل والنهار.

من جهتها اعتبرت “ندوة العمل الوطني” في بيان أن “يوم القدس العالمي ليس لتقييم أوضاعها ودراسة متطلبات دعمها، بل لاستحضار واجب النصرة للقدس وللقضية المحورية للامة جمعاء، وهي القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني”.

وشددت على أن “القدس قطب الرحى، ورسالة إنسانية وتحررية للامة، فالقدس هي عاصمة لفلسطين العربية، شاء من شاء وابى من ابى ومهما طال الزمن. من اعز ونصر القدس أعزه الله ونصره، ومن تخلى عن القدس تخلى الله عنه وهزمه”.

من جانبها رأت “نقابة عمال ومستخدمي المستشفيات” في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، أن “إحياء يوم القدس العالمي الذي أعلنه الامام الخميني نصرة للقضية الفلسطينية وللقدس والمسجد الأقصى، والذي كان يعتبر أن القضية الفلسطينية هي من أولى الأولويات، هو جزء أساسي من المعركة التي تقودها شعوبنا ومقاومتنا من أجل تحرير القدس وفلسطين”.

ودعت إلى “المشاركة الكثيفة في أحياء يوم القدس، وبذلك نكون قد أكدنا على نهج الإمام الخميني العظيم، كما نوجه تحية إلى الشعب والمقاومين الفلسطينيين الصامدين في فلسطين المحتلة”.

المصدر: موقع المنار - الوكالة الوطنية