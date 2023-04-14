بسبب التسمم.. وفاة أب وإصابة 6 من أفراد عائلته في البقاع الغربي

توفي شخص هو أب لأسرة، بينما أصيب 6 من أفراد أسرته بسبب تسممهم جراء أكلهم اللحم، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “سبعة أشخاص أدخلوا الى مستشفى البقاع جراء تناولهم كبدة من ملحمة الضيعة في حوش الحريمي في البقاع الغربي”، وتابعت ان “مصدرا طبيا أكد ان وفاة الأب حصلت نتيجة التسمم، فيما يقبع 6 من أفراد عائلته في المستشفى المذكور ويتلقون العلاج المناسب وحالتهم مستقرة”.

ولفت الوكالة الى ان “فريقا من وزارة الصحة برئاسة طبيب القضاء سيتوجه للكشف على الملحمة المذكورة بإيعاز ومتابعة من محافظ البقاع كمال ابو جوده، وتحت إشراف رئيسة مصلحة الصحة في البقاع الدكتورة لارا براك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام