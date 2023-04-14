الشيخ الخطيب: للاسراع بإيجاد حل داخلي توافقي لانتخاب رئيس للجمهورية

أكد نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب رسالة الجمعة ان “هذا الوضع المأسوي الذي يمر به لبنان وشعبه يضع القوى السياسية اللبنانية أمام مسؤولية تاريخية، يحتم عليها الاسراع في إيجاد حل داخلي توافقي لانتخاب رئيس للجمهورية، وتكليف حكومة إنقاذ وطني وفق ما يمليه الدستور”.

وقال الشيخ الخطيب إن “يوم القدس العالمي ألذي اعلنه الامام الخميني هو يوم للمسلمين واحرار العالم للتضامن مع فلسطين وشعبها المظلوم وتخليصهما من الاحتلال الصهيوني العنصري البغيض”، واضاف “ها هو العدو المهزوم والمأزوم يتخبط بمشاكله وأزماته السياسية التي هي انعكاس لصمود المقاومة وبيئتها وقدرتها ونجاحها في بناء حلف استراتيجي لقوى الممانعة الذي أوجد بيئة التحول الاستراتيجي في المنطقة وإعادة صياغة العلاقات الاستراتيجية بين دولها لما فيه مصلحة شعوبها وقضاياها المحقة وعلى راسها القضية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام