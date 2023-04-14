الكيان المؤقت | رئيس مجلس الامن القومي السابق :” علينا الاستعداد للحرب دون امريكا ” !!!

مجددا يحاول بنيامين نتنياهو حرف الانظار عن أزمته الداخلية عبر القاء الضوء على احتمالية نشوب حرب مع محور المقاومة ، حرب لا يمكن تأكيد أو نفي احتمالية اندلاعها قريبا وذلك لارتباطها بمعادلات كثيرة من داخل وخارج فلسطين المحتلة ، يدرك العدو بأنه من غير المسموح تغييرها .



هي ليست المرة الاولى التي يخرج بها محللون مقربون لليمين المتطرف وعلى وسيلة اعلامية تابعة لليكود ليحذروا أو يشيرو الى حرب مع ايران وهذه المرة كان الدور على مستشار الأمن القومي سابقا يعكوف عميدرور ليشير الى إن الحرب مع إيران تزداد احتمالية، وعلى الكيان الاستعداد للهجوم دون مساعدة الولايات المتحدة.

وقال عميدرور، وهو جنرال سابق شغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي في عهد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 2011-2013، في مقابلة أجرتها معه إذاعة 103FM: “ ينبغي علينا الاستعداد للحرب. من المحتمل أن نصل إلى مرحلة سيكون علينا فيها مهاجمة إيران دون مساعدة أمريكية”.

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وقال: “إيران أكثر ثقة في نفسها، ولقد نجحت في توقيع عدد من الاتفاقيات مع دول عربية. العالم بدأ يبدو مختلفا”، في إشارة إلى االتقارب والاتفاقيات الاخيرة التي تم توقيعها بين ايران والسعودية وايران والامارات .

لم يكتف عميدور بفرض احتمالية الحرب بل اكمل تحليله بهجوم على الولايات المتحدة استكمالا لمواقف اليمين الصهيوني من الولايات المتحدة خاصة بعد الموقف الاميركي من الازمة السياسية الصهيونية وحكومة نتنياهو ، وفي تناوله لموقف الولايات المتحدة من أي معركة مقبلة أشار عميدور الى أن : “أمريكا ليست أمريكا ذاتها من حيث تواجدها، والإيرانيون يرون ذلك. للولايات المتحدة مشاكل أكبر من الشرق الأوسط، والعالم ينظر إلى إسرائيل بصورة مختلفة”.

تظهر هذه الصورة التي نشرتها البحرية الأمريكية غواصة “يو إس إس فلوريدا”

تأتي أقوال عميدرور على الرغم من التصريحات الأمريكية المتكررة بأن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الكيان الصهيوني واستعراضها الأخير للقوة في الأسبوع الماضي، عندما خرقت البروتوكول وأعلنت ارسال غواصة نووية مزودة بصواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط “للمساعدة في ضمان أمن واستقرار النقل البحري الإقليمي”.

المصدر: اعلام العدو