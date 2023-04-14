مادورو: لا نخشى العقوبات الاميركية

دان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بشدة التهديدات الأمريكية بتشديد العقوبات إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات مع الجناح الراديكالي للمعارضة، والتي تجري بشكل دوري في المكسيك.

وقال مادورو في بيان خلال تجمع حاشد لآلاف عديدة نظم في وسط كاراكاس “بالأمس، هدد ممثل الخارجية الاميركية، وقال إنه إذا لم تمض فنزويلا قدما في الحوار السياسي مع العصابات والفاسدين والخونة والمتاجرين بالوطن، فعندئذ سيتم اتخاذ تدابير قمعية وعقوبات ضد بلدنا”.

وأكد مادورو أن “بلاده لا تخشى ضغوط الولايات المتحدة”، ودعا إلى “مقاومة ودحر العواقب الوخيمة للعقوبات والحصار الإمبريالي، والتخلص من التبعية الاقتصادية وإنتاج كل ما يحتاجه الشعب على الأراضي الفنزويلية”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد هدد بتشديد العقوبات على فنزويلا إذا تباطأت عملية التفاوض مع المعارضة، كما هدد بفرض عقوبات صارمة على كاراكاس في حالة اعتقال خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه في عام 2019، بدعم من واشنطن، “رئيس فنزويلا المؤقت”.

المصدر: روسيا اليوم