عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الجمعة 14-4-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 14-4-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

ـ الـ NGOs تريد بلديات بدل الدولة

ـ فرنسا في لبنان: سياسة بوجهين؟

ـ الأحزاب «تسترجع» نقابة المهندسين

ـ الجيش وجهاً لوجه «الدعم السريع»: السودان على عتبة الاقتتال

ـ الجولاني يسرّع تصفية خصومه | تركيا لا تُطمئن جماعاتها: أجوبة غامضة

ـ استنفار أميركي لاستكشاف الآفاق: إيران والسعودية تسرّعان مسار التطبيع

البناء

ـ العالم يحيي يوم القدس في مناخ التحولات مع النهوض الفلسطيني والتراجع الإسرائيلي

ـ نصرالله: مفاعيل الاتفاق السعودي الإيراني والانفتاح على سورية تصب لمصلحة فلسطين

ـ التمديد للبلديات الثلاثاء… و«القومي» يكرّم المنار: صوت المقاومة ونموذج الإعلام المسؤول

الجمهورية

ـ البلديات تتأجل سنة

ـ الوضع الأمني بين البطريرك والعماد

ـ تقطيع الوقت 3 أشهر إضافية

ـ متى يمر التقاطع السعودي – السوري – الإيراني في لبنان؟

ـ كييف تنفي أن تكون قواتها في باخموت تحت الحصار

اللواء

ـ الملفات الثقيلة بين عيدين: بلديات ممدَّدة والرواتب على بركان التضخم

ـ المشاورات الفرنسية – السعودية متواصلة.. ومحاولات جدية لملء الشغور قبل منتصف حزيران

ـ مليون متظاهر في فرنسا ضد قانون التقاعد.. وإصابة 22 شرطيا

أسرار الصحف:

البناء

قال مسؤول سياسي سابق شارك في الحرب إن ما يمنع الحرب هو غياب موازين قوى خارجية وداخلية لأن الخطاب السياسي الطائفي الحالي ليس تصالحياً، ولغة العيش المشترك هي “انت جيد لكن والدك كان غبياً فتسبب بالحرب”. فالكل يستعيد خطاب التميز والخصوصية ويلقي باللائمة على الشريك في الأزمات.

يعتقد دبلوماسي سابق أن الأولويات بين بعض الدول الفاعلة وبعض اللاعبين المحليين كانت واضحة ومتطابقة لعقد مضى ومحورها العداء لسورية والمقاومة، لكنها تصبح معقدة ومتباعدة محورها تراجع “إسرائيل” وعودة سورية، وهذا يرسم صورة للبنان الرسمي لا تناسبها شعارات الماضي ولا تحالفاته.

الجمهورية

ـ عقدت اجتماعات عدة في لبنان بين ممثلين عن محور إقليمي ضمن إطار تفعيل التنسيق في مواجهة تطورات المنطقة

ـ أكدت مصادر دبلوماسية أنَّ الربط بين زيارة مسؤول حركة مقاومة ممانعة إلى لبنان وتوتر الأوضاع جنوبًا هو من باب التحليل والإستنتاج ليس أكثر

ـ توقعت مصادر عليمة أن يشهد لبنان تحركًا مكثفًا على أكثر من جبهة لإتمام استحقاق بارز بعد عطلة عيد الفطر

النهار

ـ لم تقبل بعد استقالات أعضاء في بلدية الجديدة في المتن بفعل تدخلات حزبية وسط حالة من الفوضى والتخبط في البلدة.

ـ تبدي وجوه بيروتية استياءها من محاولات مقربين من الرئيس سعد الحريري الادعاء بأنهم يعملون تحت رايته وبالتنسيق معه فيما تصلهم أخبار بأن الحريري لا يجيب على اتصالات هؤلاء.

ـ عبر نواب عن ارتياحهم لتطيير الانتخابات البلدية لأنها كانت ستكشف حجم حضور الكثيرين منهم في بلدياتهم.

ـ تلقى طامحون متمولون لرئاسة مجالس بلدية وعودا بالحصول على دعم من نواب لقاء خدمات متبادلة في حال حصول الانتخابات، إلا أن سيف التمديد سيسبق الجميع..

المصدر: الصحف اللبنانية