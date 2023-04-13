وزير الشباب والرياضة ونظيره العراقي عرضا للرئيسين بري وميقاتي لاعلان “بيروت عاصمة الشباب العربي”

زار وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس ونظيره العراقي أحمد محمد المُبرقع، رئيسي مجلس النواب نبيه بري في عين التينة والحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، ورافقهما من الجانب العراقي القائم بالأعمال العراقي أمين النصراوي، مدير مكتب الوزير صفاء عليواي، مدير المراسم في السفارة الدكتور مدين كلش، ومن الجانب اللبناني رئيس دائرة العلاقات العام والاعلام حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر. وذلك في سياق الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير العراقي للبنان بدعوة من الوزير كلاس حيث وصل أمس عصراً ويغادر ظهر السبت.

السرايا الحكومية

واستهل الوزيران زيارتهما بلقاء الرئيس ميقاتي، حيث تم البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والعراق في مجاليّ الشباب والرياضة، وأكد الوزير المُبرقع أن “العراق سيدعم لبنان في استضافة “بيروت عاصمة الشباب العربي” بكل الطُرق المتاحة، وسيكون مشاركاً بكثافة في مختلف الأنشطة”.

إثر اللقاء، قال المبرقع: “تشرفنا بلقاء الرئيس ميقاتي ونقلنا اليه تحيات أخيه رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني، وتطرقنا الى مجمل القضايا بين البلدين، وايضا لما يتعلق بإعلان “بيروت عاصمة الشباب العربي” ودعم العراق لهذا الموضوع المهم الذي يعطي رسالة بأن شباب لبنان ما زالوا حاضرين في ضمير الأمة العربية وفي ضمير الشعب العراقي خصوصاً”.

عين التينة

ثم انتقل الوزيران الى عين التينة للقاء الرئيس بري، حيث تم البحث في سبل التعاون بين لبنان والعراق في شتى المجالات، لا سيما على المستويين الشبابي والرياضي ودعم العراق للبنان كعاصمة للشباب العربي.

إثر اللقاء قال المبرقع: “تشرفنا بلقاء الرئيس بري وكان مميزا جداً، تناولنا فيه مجمل القضايا بين البلدين الشقيقين وركزنا في الحديث على دعم العراق لشقيقه العزيز لبنان في ما يتعلق ببرنامج “بيروت عاصمة الشباب العربي”، وإن شاءالله سيكون العراق أحد أهم الداعمين لهذا البرنامج والمساهمين والمشاركين فيه”.

أضاف: “نقلنا للرئيس بري تحيات القادة السياسيين ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وإن شاءالله كان هناك إتفاق على تعزيز هذا الموضوع في القابل من الأيام”.

وزارة الشباب والرياضة

وكان الوزير العراقي زار الوزير كلاس في وزارة الشباب والرياضة، في حضور المدير العام للمؤسسة العامة للمنشآت محمد عويدات وشرارة وعمر ومستشاريّ الوزير المحامي ابراهيم الشويري ورجا لبكي، وبحثا في آليات الدعم العراقي لاستضافة لبنان للحدث العربي وتسلّم درعاً من كلاّس.

كما كان نائب رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، أقام إفطارا على شرف الوزير العراقي والوفد المرافق في حضور الوزير كلاّس وأركان الوزارة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام