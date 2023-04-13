الوزير فياض: محدودية التمويل من مصرف لبنان أبقى على مدة التغذية عند 4-5 ساعات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2023 - 13:40
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الوزير فياض: محدودية التمويل من مصرف لبنان أبقى على مدة التغذية عند 4-5 ساعات
منذ 36 mins
13 April، 2023
ساعات التغذية
مؤسسة كهرباء لبنان
مصرف لبنان
وليد فياض
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