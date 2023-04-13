رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 13 2023 - 13:40

رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو

منذ 45 mins 13 April، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة