وزير الخارجية السوري في جدة تلبية لدعوة نظيره السعودي

وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري والوفد المرافق فيصل المقداد إلى مدينة جدة السعودية “في زيارة عمل بناء على دعوة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك بحسب ما ذكرت وكالة الانباء السورية.

ورافق المقداد في زيارته معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان ، ومدير إدارة الدعم التنفيذي جمال نجيب، ويزن الحكيم من مكتب الوزير.

وكالة الانباء السعودية قالت ان نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي استقبل وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد، وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة.

واضافت: رحب معالي نائب وزير الخارجية بمعاليه الذي يزور المملكة العربية السعودية في إطار دعوة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.

الى ذلك تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.

وحسب وكالة الانباء السعودية جرى خلال الاتصال، بحث سبل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لسوريا في هذا الشأن. وأكد وزير الخارجية السعودي “خلال الاتصال حرص المملكة على بذل كافة الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق” حسب الوكالة السعودية.