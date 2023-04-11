حماس للعدو الاسرائيلي: المساس بالمسجد الاقصى هو تهديد للامن والسلم في المنطقة واعتداء على عقيدة المسلمين جميعاً

دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير العام للصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك والرباط في جنباته، والدفاع عنه خاصة مع إعلان جماعات المستوطنين عزمها الاستمرار باقتحام المسجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وحذّرت الحركة الاحتلال الصهيوني من الإقدام على أي حماقة بحق الأقصى والمصلين الآمنين وأهلنا في القدس المحتلة، ودعت “الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤوليتها في وقف عدوان الاحتلال وحكومته الفاشية على المسجد الأقصى، فالمساس به تهديد للأمن والسلم في المنطقة واعتداءٌ على عقيدة المسلمين جميعًا”.

المصدر: اذاعة الاقصى