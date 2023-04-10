النائب عز الدين: ندعم الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة بكل الإجراءات لردع العدو الاسرائيلي

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين “الوقوف بحزم ودعم الشعب الفلسطيني وللفصائل الفلسطينية بكل القرارات والإجراءات التي ترونها خيارا مفيدا ورادعا لهذا العدو وأن يصنعوا من ذلك معادلة جديدة حتى لا يتجرأ العدو على هذه المقدسات”.

ولفت ع الدين الى ان “مسؤولية حماية المسجد الأقصى هي مسؤولية كل إنسان مسلم أينما كان وفي أي ساحة كان”، وتابع “لذلك هذا العدو بهمجيته وعنصريته لن يتمكن من تحقيق أهدافه مهما فعل ومهما حاول لأن هذا الشعب الذي يرابط هناك هو شعب شجاع وفعلا شعب جبار”.

وقال عز الدين “الروحية التي نجدها اليوم والشجاعة والوعي والبصيرة التي يمتلكونها هؤلاء الشباب ويقتحمون الموت وهم يبتسمون لأجل لقاء الله ونيل رضوانه”، وأضاف “هذا العدو عليه أن يعلم بأنه مهما فعل من إجرام لن يثني هذا الشعب في مواجهته والفصائل الفلسطينية في الإنتصار لقضيتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام