وفد ايراني يزور السعودية استكمالاً لاستعدادات إعادة فتح السفارة

يزور وفد فني ايراني العاصمة السعودية الرياض لاجراء الاستعدادات لإعادة فتح السفارة الإيرانية في السعودية. وأشارت معلومات “وكالة تسنيم” إلى أن هذا الوفد الفني “من المحتمل أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية غداً الثلاثاء”.

وكان الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة العربية السعودية في إيران زار العاصمة طهران، وذلك إنفاذًا للاتفاق الثلاثي المشترك لكلٍ من السعودية وإيران والصين، واستكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، ووزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، التي جرت في بكين في 6 نيسان/أبريل الحالي.

والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هنردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الفريق عن شكره لرئيس المراسم السفير هنردوست على ما لقيه الفريق من حفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات وصول الفريق، فيما أعرب هنردوست عن استعداد بلاده وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.

وكان وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية وقعا بياناً مشتركاً في ختام محادثاتهما الخميس الماضي في العاصمة الصينية بكين لتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.

المصدر: تسنيم