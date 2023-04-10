الولايات المتحدة تتجسس على زيلينسكي

أفادت شبكة CNN، بأن الوثائق السرية التي سربت من البنتاغون، تحتوي على معلومات، تظهر أن الولايات المتحدة كانت تتجسس على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

ووفقا للقناة، فإن أحد المقربين من زيلينكسي، قال إنه لم يتفاجأ بهذا الموقف من قبل الولايات المتحدة، ووصفه بـ “المتوقع”.

وأشارت القناة، إلى أن خيبة أمل كبيرة سادت في أوساط المسؤولين الأوكرانيين، عقب تلقيهم لهذه الأنباء.

وبحسب القناة، فإن الوثائق المسربة تستند إلى معلومات استخباراتية أمريكية إلكترونية، وتفيد بأن زيلينسكي اقترح في نهاية شباط/فبراير “ضرب أماكن تمركز القوات الروسية في مقاطعة روستوف، باستخدام المسيرات، لأن أوكرانيا لا تملك أسلحة بعيدة المدى قادرة على الوصول لهذا النطاق”.

ونوهت شبكة CNN، بأن المعلومات الاستخباراتية التي تم الحصول عليها قد تفسر التصريحات العلنية للولايات المتحدة حول عدم رغبتها بتزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، بسبب مخاوف استخدام كييف لهذه الأسلحة لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

المصدر: وكالات