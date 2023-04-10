كوريا الجنوبية تعلق على “صمت” جارتها الشمالية

علقت سلطات كوريا الجنوبية على توقف كوريا الشمالية عن الرد على محاولات الجانب الكوري الجنوبي لإجراء مكالمات هاتفية يومية من خلال قنوات الاتصال.

جاء ذلك وفق ما صرحت به وزارة التوحيد والدفاع في كوريا الجنوبية، فيما يعتقد أنه حدث بعد إجراء التدريبات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن، واستعادة بعض الحالات التي ردت فيها بيونغ يانغ فعليا بهذه الطريقة.

وكانت كوريا الشمالية قد توقفت عن الاستجابة لمحاولات الجانب الكوري الجنوبي لإجراء مكالمة هاتفية يومية من خلال قنوات الاتصال بين الكوريتين بما في ذلك الخط العسكري وخط وزارة التوحيد والدفاع في كوريا الجنوبية، حيث صرح الجيش بأن البلدين يتصلان عادة مرتين يوميا في تمام الساعة 09:00 و16:00، وكوريا الشمالية لم ترد على المكالمات منذ أربعة أيام.

وصرح ممثل وزارة التوحيد والدفاع كو بيونغ سام: “لم ترد كوريا الشمالية هذا الصباح سواء على الخط العسكري أو على خط مكتب الاتصالات. ونميل في الوقت الحالي نحو احتمال قيام كوريا الشمالية بحظر أحادي الجانب”.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع تشونغ ها غيو: “كانت هناك عدة حالات في الماضي تم فيها قطع الاتصال على طول الخطوط العسكرية الغربية أو الشرقية، ثم أعيد مرة أخرى.. وكانت هناك حالات مختلفة، على سبيل المثال، عندما قامت كوريا الشمالية بذلك على خلفية مناورات مشتركة”.

المصدر: وكالات