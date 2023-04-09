ماكرون: علينا ان نقلل الاعتماد على الدولار  – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2023 - 19:22

ماكرون: علينا ان نقلل الاعتماد على الدولار 

منذ 2 ساعة 9 April، 2023
ماكرون
أخبار دولية - فرنسا

 

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتوجب على أوروبا أن تقلل من اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج “الحدود الإقليمية”.

وأضاف ماكرون خلال تصريحات نقلتها صحيفة “بوليتيكو” بعد عودته من زيارة للصين إنه “يتعين على أوروبا تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وتجنب الانجرار إلى مواجهة بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان”.
وتابع قائلا: “الخطر الكبير الذي تواجهه أوروبا هو أنها عالقة في أزمات ليست من شأننا أو أزماتنا مما يمنعها من بناء استقلاليتها الاستراتيجية”.

بالمقابل لفت ماكرون إلى أن أوروبا زادت من اعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الأسلحة والطاقة وبالتالي يتوجب على أوروبا الآن التركيز على تعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية.

 

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