المرتضى هنّأ اللبنانيين بالفصح:المسيح حيٌّ وهو عائدٌ ليسودَ الحقّ وتُزلزلَ عروش المغتصبين الظالمين

هنّا وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى اللبنانيين بمناسبة حلول عيد الفصح لدى الطوائف الغربية وقال في بيانٍ صدر عنه “الفصحُ عبورٌ من العبودية إلى الحريّة، ومن الموت إلى الحياة، هو انتصارُ المحبة على البغضاء، وغلبةُ الروح الذي يحيي على الحرف الذي يقتل.”

واردف” في هذا العيد نتعلمُ أنَّ الباطلَ كلّه إلى زوال وأنَّ العدل وحده سيحلّ في الأرض، حين يطرحُ الناسُ من قلوبهم الخوفَ حتى من الموت ويزدادون يقيناً بانّ المسيح حيٌّ وهو عائدٌ ليسود الحقّ وتُزلزل عروش المغتصبين الظالمين.”

واضاف” فصح مجيد لجميع اللبنانيين عسانا نعاد الى ايامه وقد خرجنا من ازماتنا كلّها وحفظنا وحدتنا وفرحنا بتنوّعنا وازددنا وعياً الى خطورة ما يُحاك ضدنا مسلمين ومسيحيين من اجل ضمان بقاء الكيان المزروع في الجنوب من حدودنا.”

وتابع “وقانا الله شرور اعدائنا وشرور انفسنا والهمنا جميعاً ان نتعاون ونتكامل تحقيقًا لنجاة لبنان”.

المصدر: بريد الموقع