“معراج 532” أحدث طائرة مسيرة انتحارية للحرس الثوري بدقة عالية

تعد “معراج 532” أحدث طائرة مسيرة انتحارية تابعة للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية في ايران.

وبامكان الطائرة الانتحارية “معراج 532″، التي يبلغ مداها 450 كم ، والطيران على ارتفاع 12000 قدم لمدة 3 ساعات، ضرب الأهداف المطلوبة بدقة عالية.

وأعلن العميد علي كوهستاني ، مسؤول منظمة الابحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي بالقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، عن الاختبار الناجح للطائرة المسيرة الانتحارية “معراج 532″.

وأضاف هذه الطائرة المسيرة هي إحدى الطائرات المسيرة الانتحارية للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني ، والتي صممها وأنتجها الشباب المتخصصون في جهاد الاكتفاء الذاتي”نزسا”.

وتابع العميد كوهستاني معراج 532 الانتحارية هي طائرة مسيرة بمحرك مكبسي وبمدى أحادي الاتجاه يبلغ 450 كم. وهي قادرة على التحليق على ارتفاع 12000 قدم لمدة 3 ساعات ، وتقلع من قاعدة مثبتة على سطح شاحنة صغيرة.

وقال مسؤول منظمة الابحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي في القوات البرية للحرس الثوري: إن هذه الطائرة برأسها الحربي البالغ زنته 50 كغم قادرة على إصابة الأهداف المطلوبة بدقة عالية. كما أن تصميم جسم هذه الطائرة هو من نوع الطائرات المسيرة eazy setup (سهلة التركيب) ، وهذا هو سبب تقليل وقت تحضيرها من قبل المستخدم، مما يزيد من سرعة تحضيرها استخدامها.

وقال العميد كوهستاني إن عملية تطوير مجال الطائرات المسيرة في منظمة الابحاث جهاد الاكتفاء الذاتي للقوات البرية للحرس الثوري تتقدم بسرعة جيدة ، وفي المستقبل القريب ستتم إضافة طائرات مسيرة قتالية وتدريبية وانتحارية أخرى إلى الوحدات القتالية في المنظمة.

المصدر: وكالة تسنيم