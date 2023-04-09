مصادر مقدسية: 722 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى حتى اللحظة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2023 - 12:56

مصادر مقدسية: 722 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى حتى اللحظة

منذ 2 ساعة 9 April، 2023
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