مصادر مقدسية: 722 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى حتى اللحظة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2023 - 12:56
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري
السيد نصرالله بحث مع هنية والوفد المرافق أهم التطورات في فلسطين المحتلة ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى
السيد نصرالله وهنية بحثا المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة وجهوزية محور المقاومة في مواجهة كل هذه التطورات
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مرهون بانتهاء البحث بموضوع تصحيح رواتب القطاع العام
ميقاتي: العدوان الاسرائيلي السافر على المصلين في الأقصى وانتهاك حرمته غير مقبول ويتطلب وقفة عربية ودولية جامعة لوقفه
قوات الاحتلال تحول باحات المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية لتأمين اقتحامات المستوطنين بمناسبة ما يُسمى بعيد "الفصح اليهودي"
إعلام العدو: تمديد الطوق الأمني المفروض على الضفة الغربية حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية
الدفاع السورية: العدو الاسرائيلي نفذ عدواناً جوياً فجراً بعدد من الصواريخ مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية
وزارة الدفاع السورية: وسائط دفاعنا الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية
السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: اعتداءات العدو على المصلِّين بالمسجد الأقصى ممارسة شيطانية تتطلب ضرورة التصدي لها
السيد الحوثي: الولايات المتحدة وبريطانيا وكيان العدو الإسرائيلي يسعون إلى إبقاء الرياض وأبو ظبي عالقتين في العدوان
الحشد الشعبي العراقي يستهدف تجمعاً لإرهابيي "داعش" في جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين
وسائل إعلام صينية رسمية: الصين أجرت محاكاة لضربات ضد أهداف رئيسية في تايوان
لجنة إمداد الإمام الخميني (قده) تستقبل مساهماتكم في الشهر الفضيل تحت عنوان "شارك النعم" عبر الاتصال على 01/555717_76/641631 او عبر حساب14_814 في جميع فروع القرض الحسن
مصادر مقدسية: 722 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى حتى اللحظة
منذ 2 ساعة
9 April، 2023
المستوطنون الصهاينة
المسجد الاقصى
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