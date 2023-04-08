الرئيس بري هنأ بالفصح: لتكون بشارة أمل لقيامة لبنان.. وتحية لفلسطين والاقصى

هنأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري السبت اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة بمناسبة عيد الفصح. وأمل أن “تحمل هذه المناسبة المباركة بشارة أمل لقيامة لبنان وموعدا لانتصار إرادة الخير والحياة لدى اللبنانيين ونهاية لدرب الجلجلة”.

وبالمناسبة، وجه الرئيس بري “تحية اعتزاز وتقدير الى فلسطين الى أرض صاحب القيامة الحقيقية والفدائي الأول في التاريخ السيد المسيح عليه السلام، حيث في البدء كان كلمة حق واستحال بعد القيامة كلمة أزلية”، وتابع “من هناك من جبل الزيتون والطور الى القدس الى المعتكفين في رحاب الأقصى وباحاته، هم اليوم البشارة والوعد بالقيامة والعبور من العبودية والاحتلال الى الحرية والتحرر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام