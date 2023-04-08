حزب الله أحيا في منطقة صيدا ولادة الامام الحسن(ع)

أحيا حزب الله في منطقة صيدا ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى(ع) بسلسلة أنشطة واحتفالات.

ومن هذه الاحتفالات، في مجمع السيدة الزهراء(ع) في مدينة صيدا، حيث أقيم احتفال تخلله كلمة للشيخ صادق النابلسي وتواشيح رمضانية للمنشد الشيخ حسن الزين، بحضور حشد من المؤمنين.

وفي الغازية، أقيم احتفال شعبي حاشد عند الكورنيش البحري، تحدث فيه وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، وتخلله تواشيح رمضانية لفرقة المهدي للاناشيد الإسلامية، في حضور فاعليات البلدة، واختتم بتوزيع الهدايا والحلوى على الحضور.

كما احتفلت شعبة حارة صيدا بالمناسبة في قاعة مجمع سيد الشهداء في البلدة، حيث ادى المنشد محمد محيدلي تواشيح رمضانية، ثم كانت مسرحية هادفة لفوج حارة صيدا في كشافة الإمام المهدي(عج)، وختاما وزعت الهدايا والجوائز على الفائزين بالمسابقة الرمضانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام