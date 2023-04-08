توقيف متهم بجرائم احتيال وسلب وترويج عملة مزيفة في منطقة غاليري سمعان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها السبت انه تم توقيف شخص لارتكابه جرائم احتيال وسلب وترويج عملة مزيّفة.

وقال البيان إنه “في إطار المتابعة المسّتمرة التي يقوم بها مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية للحدّ من الجرائم وتوقيف مرتكبيها، بتاريخ 5-4-2023 وفي محلة غاليري سمعان، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت عناصر المكتب المذكور من توقيف المدعو: ح. ض. (مواليد عام 1999، لبناني) بجرائم احتيال وسلب وترويج عملة مزيّفة، وبتفتيشه ضبطت بحوزته مسدساً حربيا”، وتابع “بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه بالاشتراك مع آخرين، العمل جار لتوقيفهم”.

واضاف البيان “لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى المكتب المذكور الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر-بولفار كميل شمعون أو الإتصال على الرقم: 290881-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام