وفد سعودي عماني إلى صنعاء للتوقيع على هدنة دائمة

يعتزم وفد سعودي عماني السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق وقف نار دائم.

وقال مصدران مشاركان في المحادثات إن وفدا سعوديا عمانيا يعتزم السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم مع مسؤولي انصارالله وإنهاء الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات في البلاد.

وتابعا إنه “إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف المتحاربة في اليمن عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 نيسان/أبريل”.

وأضاف المصدران أن “المناقشات ستركز على إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنية بالكامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وعملية إعادة البناء، والانتقال السياسي”.

وحول هذا الموضوع معنا المحلل السياسي اليمني حميد رزق..

المصدر: قناة المنار