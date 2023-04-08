الصين تكتسح الأسواق العالمية بسيارة متطورة واقتصادية في استهلاكها الوقود

كشفت “BAIC” الصينية عن مركبتها الجديدة التي صممتها لتنافس أهم سيارات الكروس أوفر المتطورة في الأسواق العالمية.

وتأتي السيارة الجديدة كنسخة معدلة عن سيارات Beijing X7 التي ظهرت العام الماضي، لكنها حصلت على تصميم جديد للمصابيح الأمامية والخلفية وممتصات الصدمات، وتغيّر فيها شكل أقراص العجلات، وحصلت على 4 فتحات للعوادم.

وجاءت المركبة بطول 4 أمتار و75 سنتيمترا، بعرض 189 سم، وارتفاع 171 سم، كما حصلت على قبضات للأبواب مخفية داخل الهيكل، تخرج منه عند الحاجة لاستخدامها.

وداخليا حصلت المركبة على قمرة أنيقة ومميزة، واختلفت في واجهة القيادة أماكن وأشكال فتحات التكييف، وزودت الواجهة بمقود جديد، كما جهّزت بشاشة لمسية كبيرة تمتد من قبالة السائق حتى منتصفها، وثبتت بين المقعدين الأماميين شاشة لمسية كبيرة أيضا للتحكم بالعديد من خصائص المركبة.

وداخليا حصلت المركبة على قمرة أنيقة ومميزة، واختلفت في واجهة القيادة أماكن وأشكال فتحات التكييف، وزودت الواجهة بمقود جديد، كما جهّزت بشاشة لمسية كبيرة تمتد من قبالة السائق حتى منتصفها، وثبتت بين المقعدين الأماميين شاشة لمسية كبيرة أيضا للتحكم بالعديد من خصائص المركبة.

وستطرح هذه السيارة بنوعين من المحركات، محركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 188 حصانا، ومحركات هجينة اقتصادية في استهلاك الوقود توفر عزما يعادل 150 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.

المصدر: روسيا اليوم