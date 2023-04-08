بالفيديو | مواجهات مسلحة في جنين وتوتر في الأقصى والإحتلال يقتحم بلدات بالقدس

اقدمت قوات الاحتلال على اقتحام بلدة برقين في جنين، وقامت بملاحقة مقاومين اشتبكوا معها على حاجز “دوتان”. وأعلنت كتيبة جنين – سرايا القدس، أن مجاهديها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

وأعلن مستشفى جنين الحكومي وصول إصابتين برصاص الاحتلال الأولى بالقدم ووضعه جيد والأخرى رصاصة بالظهر ووضعه مستقر ولا خطورة. كما أعلنت كتائب القسام في جنين تعلن استهداف قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص في بلدة برقين.

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت لحم ونابلس والأغوار

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بيت لحم ونابلس، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت باتجاه المواطنين على حاجز الحمرا في الأغوار، واعتقلت مواطنين في الداخل المحتل.

واندلعت مساء اليوم، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وتركزت المواجهات في منطقة خربة الدير على الشارع الرئيسي، حيث أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت.

أما في القدس، فقد اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على دوار رأس العامود، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام بالقدس المحتلّة. في جين اندلعت مواجهات ضدّ قوات الاحتلال على حاجز شعفاط بالقدس المحتلّة.

بالفيديو | توثيق اقتحام قوات الاحتلال لبلدة الرام في القدس المحتلّة

بالفيديو | هتافات المعتكفين في المسجد الأقصى مساء اليوم

كما اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك لإزالة لافتة داعمة للمقاومة عن إحدى البوائك.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الصوت باتجاه المواطنين عند حاجز “الحمرا” العسكري في الأغوار، بعد إغلاقه بالكامل. ويشهد حاجز الحمرا ومحيطه انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال منذ صباح اليوم، كما أغلق الحاجز بالكامل لفترة، ثم أعيد فتحه وإغلاقه مجددا بالكامل في ساعات المساء، ما تسبب ببقاء المواطنين عالقين على جانبيه.

واعلنت كتائب شهداء الأقصى – شباب الثأر والتحرير، ان مقاوميها استهدفوا حاجزي حوارة وبيت فوريك بصليات من الرصاص، وانسحبوا بسلام.

وفي نابلس، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة طرق فرعية في بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما اندلعت مواجهات في محيط البلدة. وقالت مصادر محلية إن جرافات الاحتلال أغلقت جميع الطرق الفرعية المؤدية إلى البلدة بالسواتر الترابية، حيث أغلقت طريق زعترة، وطريق خلف الحسبة، وطريق العبارة.

وفي الداخل المحتل، اعتقلت شرطة الاحتلال عددا من المتظاهرين، واعتدت على وقفات منددة بالعدوان على المسجد الأقصى المبارك وغزة. وشهدت بلدات الداخل عدة وقفات منددة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المعتكفين في المصلى القبلي واعتقال المئات.

وفي بلدة كابول، اعتقل الاحتلال متظاهرين اثنين أحدهما فتى، لرفعهما العلم الفلسطيني خلال الوقفة التي نظمت على مفترق البلدة، نصرة للمسجد الأقصى، وتنديدا بالعدوان على قطاع غزة.

واعتدى عناصر الشرطة الإسرائيلية على المشاركين ومنعوهم من رفع العلم الفلسطيني، فيما اعتقلت الشرطة العديد من الشبان في عدد من البلدات منها: الناصرة، وسخنين، وكفر مندا، وباقة الغربية وأم الفحم، وهاجم شبان مركز شرطة الاحتلال في باقة الغربية.

المصدر: مواقع