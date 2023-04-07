الشيخ دعموش: حزب الله يقف بجانب الشعب الفلسطيني لحماية الاقصى وردع العدو

حيا نائب رئيس ‏المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش خلال وقفة تضامنية مع المسجد الاقصى والشعب الفلسطيني، أمام مجمع السيدة زينب في حارة حريك “شجاعة الشعب الفلسطيني وتصديه البطولي للصهاينة دفاعا عن ‏المسجد الأقصى”.

وقال الشيخ دعموش “نحن هنا لنعبّر بالكلمة والموقف والعزم والارادة عن دعمنا ‏ووقوفنا الى جانب هذا الشعب المقاوم والمضحي الذي يدافع نيابة عن ‏كل الامة، عن الاقصى والمقدسات، ولنعلن أن المسجد الاقصى ليس ‏وحده وإنما معه أكثر من مليار مسلم مستعدون لبذل دمائهم دفاعا عنه ‏وعن كل المقدسات الاسلامية والمسيحية”.

وأكد الشيخ دعموش ان “قوى المقاومة وأبناء الأمة ‏والشعوب الحرة في المنطقة لن تقف مكتوفة اليدين أمام تكرار إقتحام ‏الصهاينة للمسجد الاقصى وإعتدائهم على المصلين، ومن حقها القيام ‏بأي خطوة لردع العدو ووضع حد لاعتداءاته وانتهاكاته”، وتابع “نحن في ‏حزب الله أعلنا تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة ‏ووقوفنا إلى جانبهم في كل الخطوات التي إتخذوها ويتخذونها لحماية ‏المسجد الاقصى وردع العدو عن مواصلة إعتداءاته‎.”‎

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام