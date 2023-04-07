كمال الخير: الشعب الفلسطيني يدافع عن الأمة والمقدسات ضد الصهيونية المدعومة أميركيا

حيا رئيس “المركز الوطني في الشمال” كمال الخير “الشعب الفلسطيني المناضل الذي يدافع عن الأمة جمعاء وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية في تصديه للاحتلال الصهيوني وغطرسته المدعومة من الإدارة الأميركية التي تغطي جرائمه ومجازره بحق أهلنا في فلسطين”.

ودان الخير الجمعة “الاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المعتكفين داخله في ظل الصمت المطبق من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الذين يغضون النظر عن جرائم العدو الصهيوني اليومية بحق البشر والشجر والحجر على امتداد أرض فلسطين”.

واعتبر الخير أن “العملية البطولية اليوم في الأغوار هي رد طبيعي من قبل الشباب الفلسطيني على جرائم العدو، لأن العدو لا يفهم الا بلغة القوة والمقاومة المسلحة والعمليات الفدائية التي يجب أن يتمسك بها كل أبناء الشعب الفلسطيني”.

كما حيا الخير “الرد البطولي لفصائل المقاومة الفلسطينية على الاعتداءات الصهيونية من خلال الصواريخ المباركة التي أطلقتها والتي هزت كيان العدو ودبت الرعب في قلوب المستوطنين المحتلين لأرض فلسطين”، ودعا “الشعوب العربية والاسلامية الى رفع الصوت والوقوف الى جانب الفصائل والقوى الفلسطينية بالوسائل كافة في هذه المعركة المصيرية بمواجهة الاحتلال الذي سيندحر عن أرضنا ومقدساتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام