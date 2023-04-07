قائد سلاح الجو الصهيوني الأسبق : ” نحن نواجه تهديدا وجوديا “

عبر قائد سلاح الجو الصهيوني الأسبق، إليعزر شكيدي، عن أن الكيان الصهيوني يواجه “تهديدا وجوديا” بسبب الأزمة الداخلية على خلفية خطة “الإصلاح القضائي” التي تدفعها الحكومة . وأشار إلى أنه كطيار حربي في صفوف الاحتياط، فإنه سيرفض تنفيذ أمر عسكري في حال كان لمصلحة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أو زوجته أو نجله.

وقال شكيدي، في مقابلة معه نشرتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الجمعة، إنه “لم أشعر أبدا، حتى في أصعب الأوضاع، أننا نتواجد تحت تهديد وجودي كما في هذه الأيام. ولدي مشاعر في جسدي وروحي لم أشهد مثلها من قبل. وأنا أرصد هذه المشاعر لدى الغالبية الساحقة من زملائي”.

واردف أن “هذه المرة الأولى التي فيها أخشى جدا من أن القرارات التي يتم اتخاذها، التي تتخذ أو ستتخذ في المستقبل لا تخدم الدولة والشعب، وإنما الحاكم، زوجته ونجله. فقادة كبار يهتمون بالشعب الذي انتخبهم، وقادة صغار يلتزمون بالفئة أو التيار الذي انتخبهم، وقادة صغار جدا يهتمون بأنفسهم وبمنصبهم وبمصالحهم”.

رغم ذلك، تطرق شكيدي إلى سيناريو رفض الخدمة العسكرية وبحسبه، فإن “المشكلة الحقيقية هي في المدى البعيد والتهديد هو أن ينمو هنا زعيم استبدادي وأن يقرر غدا تعيين نجله وليا للعهد ونقل الحكم إليه. وعلى هذا تجري الاحتجاجات، ولذلك أقترح أن نبدأ بوقف الفوضى الآن، في ذروة الحدث، وألا ننشغل في مسألة رفض الخدمة”.

رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو

وأشار إلى أن “الخطوط العريضة لأمن إسرائيل تستند إلى ثلاثة جوانب ذات أهمية بالغة: وجودنا كدولة ديمقراطية، قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا، والعلاقات مع الولايات المتحدة. وأنا لست متأكدا من أن جميع أعضاء هذه الحكومة يعرفون ويدركون هذا. لكن لا شك لدي أن رئيس الحكومة يدرك الأهمية العميقة والمصيرية للعلاقة مع الأميركيين، وأواجه صعوبة في فهم أدائه في هذا السياق”.

المصدر: اعلام العدو