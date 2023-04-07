مقتل المستوطنة الثالثة التي أصيبت صباح اليوم في عملية الأغوار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 14:04
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المقاومة الفلسطينية ترد على الاعتداءات الصهيونية باطلاق عشرات الصواريخ على المستعمرات الصهيونية في محيط القطاع
اعلام العدو: السلطات تفتح الملاجئ في جميع البلدات والمدن في النقب في أعقاب تقييم أمني للأوضاع
شرطة الاحتلال تعتدي بالضرب على عشرات الفلسطينيين الذين حاولوا دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة فجر الجمعة
الخارجية الصينية: نحث الأطراف المعنية خصوصا "إسرائيل" على الالتزام بأقصى درجات الهدوء وضبط النفس وعدم التصعيد
الخارجية الصينية: على القوى الكبرى تحمل مسؤولياتها وتبني موقف عادل بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية
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مقتل المستوطنة الثالثة التي أصيبت صباح اليوم في عملية الأغوار
منذ 17 mins
7 April، 2023
عاجل
عملية الأغوار
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