مقتل المستوطنة الثالثة التي أصيبت صباح اليوم في عملية الأغوار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 14:04

مقتل المستوطنة الثالثة التي أصيبت صباح اليوم في عملية الأغوار

منذ 17 mins 7 April، 2023
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