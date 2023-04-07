“حماس” تعليقًا على عملية الأغوار البطولية: المقاومة ردها سريع ومتجذرة في قلوب أبناء شعبنا

أكد المتحدث باسم حركة “حماس” عن مدينة القدس محمد حمادة تعقيبًا على العملية البطولية في الأغوار أن “هذه العملية تؤكد أن المقاومة ردها سريع وفي أماكن حساسة أمنياً للاحتلال”.

وفي حديث إذاعي، وجه حمادة “التحية لشبابنا الثائر ومقاومتنا الباسلة التي تصدت للعدوان الصهيوني على غزة بدفاعتها الجدية”، وقال إن “المقاومة متجذرة في قلوب أبناء شعبنا والمرابطين في المسجد الأقصى”.

وأضاف أن “الأوفياء للأقصى يردون اليوم على عدوان الاحتلال على غزة والضفة والقدس بعملية بطولية في الأغوار”.

وشدد على أن “عدوان الاحتلال على الأقصى لن يمر ،وقالتها المقاومة أن الأقصى خط أحمر وكل ما يقوم به الاحتلال عبث بصواعق التفجير”.

المصدر: اذاعة الاقصى