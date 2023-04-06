منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا السبت بشأن الاعتداءات على الأقصى

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين، صباح يوم بعد غد السبت ، في مقر الأمانة العامة بجدة.

ومن المرتقب أن يبحث الاجتماع الطارئ الذي دعت له دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، “في الاقتحامات والاعتداءات التي تقدم عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه”.

ومن المرتقب أن يخاطب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، الاجتماع “ليسلط الضوء من خلال كلمته على التطورات الخطيرة التي يمر بها المسجد الأقصى المبارك والفلسطينيون بشكل عام، جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة”. وفق بيان عن المنظمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام