منظّمة التعاون الإسلامي: الاعتداءات “الإسرائيلية” على سوريا خرقٌ فاضح للقانون الدولي وتصعيدٌ خطير

دانت منظّمة التعاون الإسلامي توغّل الاحتلال “الإسرائيلي” داخل الأراضي السورية، مطالبةً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ”التحرّك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من الأراضي التي احتلّتها”.

وأكدت المنظّمة، عقب اجتماع الدورة العشرين الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء أنّ الاعتداءات “الإسرائيلية” على سوريا تُعدّ خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وعدواناً على سيادة البلاد، وتصعيداً خطيراً يزيد من التوتر والصراع.

وشدّدت المنظمة على أن الاحتلال “الإسرائيلي” لبعض الأراضي السورية يُعدّ خرقاً واضحاً لـ”اتفاق الهدنة” عام 1974 (اتفاقية “فضّ الاشتباك”)، وأن “هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة”، رافضةً قرار “إسرائيل” ضمّها وفرض سيادتها عليها.

وكلّفت المنظمة أمينها العامّ “بمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار وتقديم تقرير بخصوصه لمجلس وزراء الخارجية المقبل”.

المصدر: مواقع