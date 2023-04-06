“التقدمي الإشتراكي” دان العدوانية الاسرائيلية في المسجد الاقصى

دان الحزب “التقدمي الإشتراكي” في لبنان في بيان له الخميس العدوانية الاسرائيلية في المسجد الأقصى.

وقال البيان “لا ينفكّ الاحتلال الاسرائيلي يرتكب في كل يوم جرائمه بحق الفلسطينيين بما يُوضح أكثر فأكثر طبيعته العدوانية وآخرها عبر الاقتحامات التي يقوم بها لحرم المسجد الأقصى والاعتداءات على المصلّين في شهر رمضان المبارك، بما يهدف إلى تغيير الوضع القانوني القائم للأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية، ضاربا بعرض الحائط القرارات الأممية والشرائع الانسانية ومتجاهلا كل القرارات والمواقف التي تنطلق من المؤسسات والمحافل العربية والدولية”.

ودعا البيان “القوى الحيّة أو ما تبقّى منها، في المجتمعين العربي والدولي، إلى تحرك سريع حقيقي وفاعل يوقف هذه الارتكابات ويضع حداً لكل الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين وشعبها وأرضها وتاريخها وتراثها”، وشدد على “أهمية الوحدة والتواصل الدائم بين كل أطياف الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يجري بحقه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام