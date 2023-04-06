عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم الخميس 6-4-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 6-4-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

– فلسطين: الأقصى يسعّر الاشتباك

– باريس لفرنجية: لم نسمع بفيتو سعودي

– “إجماع مسيحي” على إقالة جبارة: “إمبراطورية الجدَيْدة” سقطت

– سكن الحدث الجامعيّ مفتوحٌ “غصبًا عن الطبيعة”

– العراق يستعيد نفط كردستان | بغداد – أربيل: اختبار الالتزامات المتبادلة

البناء

– ماكرون وأوروبا إلى بكين… وزيلينسكي يمهّد للانسحاب من باخموت بعد التقدم الروسي

– بوتين: سورية حليفنا الموثوق وشريكنا العربي… ولافروف إلى أنقرة لبيان سياسي للرباعية

– فلسطين تنتفض للأقصى… والعدوان مستمر… واحتمالات الانفجار تقترب… والمقاومة مستعدة

اللواء

– الخزانة الأميركية تضع “الملاحقة الجرمية” للأخوين رحمة بعهدة القضاء

– اعتراض سنّي على صيغة فرنجية – سلام.. وتأنيب الراعي الحاضر الأكبر في “الخلوة الروحية”

– هل قدر لبنان أن تكون حروب الآخرين وكذلك سلامهم على […] – من تأنيب بكركي إلى جولة القطري!

الديار:

– خلوة مسيحية تكسر الجمود الرئاسي… الراعي: ماذا فعلتم لانتخاب رئيس للجمهورية؟!

– مواصفات سعودية أميركية للـ”رئيس” وسفير سعودي جديد لمواكبة “المتغيرات”

– الأوضاع المالية لامست الخطوط الحمراء وهامش المعالجات ضاق جدا

الجمهورية

– استنفار ديبلوماسي للحسم الرئاسي

– باسيل لـ”الجمهورية”: “أنا ما بشتغل عند حدا”

– حبس أنفاس حتى الفطر… ما مصير الدولار؟

– غارقون في “المواصفات” ومختلفون على ترجمتها

– استحقاقات إقليمية وإشارات لبنانية

أسرار الصحف:

البناء

قال مرجع فلسطيني إنّ هذه الأيام حاسمة في رسم مستقبل الوضع بين خياري التصعيد والتهدئة. فالمقاومة مستعدّة لكل احتمال وتراقب مدى رغبة وقدرة بنيامين نتنياهو على ترجمة التزام التهدئة وعلى ضوء ما سيجري حتى يوم الجمعة سوف تقرّر آلية المواجهة وسقوفها.

قال خبير في الشؤون الأوروبية إنّ ما يعبّر عن حقيقة موقف الدول الأوروبية هو زيارات الصين التي ستشمل كل أوروبا خلال شهر نيسان. وهذا تعبير عن الشعور ببلوغ الطريق المسدود سواء في الاقتصاد أو في السياسة حيث الصين صارت الملجأ الوحيد لتفادي النهايات الخطيرة.

النهار

يعمد شقيق أحد المرشحين الرئاسيين الى توزيع أموال على جهات مؤثرة سياسية واعلامية بعدما لاحظ بعض الاعتراض والممانعة على وصول شقيقه من جهات عدة جاهر بعضها بالرفض.

تشهد حركة الحجوزات للصيف إقبالاً من المغتربين والعرب مرشحة للإزدياد إذا نجحت التسوية الرئاسية.

لوحظ انطلاق الماكينات الانتخابية، على خلفية دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة، بعد برودة ظاهرة.

الجمهورية

وصفت مراجع سياسية أجواء اجتماع عقد في عاصمة أوروبية بالإيجابية خلافاً لتكهنات صدرت من جهات معينة.

توقفت مصادر عند بيان لرئيس سابق واعتبرت أحد البنود الواردة فيه وكأنه يسبق انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

جهة نافذة بدأت اتخاذ خطوات عملية في إطار مواكبة تحوّل إقليمي كبير بطريقة إيجابية.

اللواء

لا تُخفي القنوات الدبلوماسية اقتناعها بأنّ الطبقة السياسية برموز كبيرة فيها باتت قاب قوسين أو أدنى من فرض عقوبات أميركية وربما أوروبية أيضًا.

تجدَّدت الخلافات داخل الأطر التمثيلية لمكونات القطاع العام (من المتقاعدين الى العاملين في الخدمة)، مما يجعل عمليات الضغط ضعيفة لجهة التجاوب الرسمي مع مطالب الحد الادنى

حسب مصادر دبلوماسية فإن مهمة الوفد القطري، العضو في اللقاء الخماسي، لا تتكامل مع المساعي الفرنسية، بل تشكل “دوبلة” عنها، بحثًا عن نقاط مشتركة لاطلاق مبادرة رئاسية

المصدر: الصحف اللبنانية