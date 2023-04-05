ايران تنفي وقوع أي حادث أمني في أصفهان

نفى النائب السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظ أصفهان محمد رضا جان نثاري وقوع أي حادث أمني في المحافظة، قائلاً إن “الأخبار المنتشرة في الفضاء الافتراضي بهذا الخصوص لا أساس لها”.

وقال جان نثاري اليوم الأربعاء إن “القوات العسكرية والأمنية في محافظة أصفهان مستعدة لمواجهة أي تهديد”، مضيفاً أن “المسؤولين المعنيين بالحفاظ على الأمن في اصفهان يتحلون باليقظة”، مؤكداً أن مثل هذه الاخبار “لا أساس لها من الصحة”.

وتأتي تصريحات جان نثاري هذه رداً على الأخبار الواردة في الفضاء الافتراضي حول استهداف أحد المراكز التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان بطائرة صغيرة.

المصدر: ارنا