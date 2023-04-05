ايران تنفي وقوع أي حادث أمني في أصفهان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 5 2023 - 17:18

ايران تنفي وقوع أي حادث أمني في أصفهان

منذ 1 ساعة 5 April، 2023
النائب السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظ أصفهان محمد رضا جان نثاري
النائب السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظ أصفهان محمد رضا جان نثاري
ايران - عربي وإقليمي

نفى النائب السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظ أصفهان محمد رضا جان نثاري وقوع أي حادث أمني في المحافظة، قائلاً إن “الأخبار المنتشرة في الفضاء الافتراضي بهذا الخصوص لا أساس لها”.

وقال  جان نثاري اليوم الأربعاء إن “القوات العسكرية والأمنية في محافظة أصفهان مستعدة لمواجهة أي تهديد”، مضيفاً أن “المسؤولين المعنيين بالحفاظ على الأمن في اصفهان يتحلون باليقظة”، مؤكداً أن مثل هذه الاخبار “لا أساس لها من الصحة”.

وتأتي تصريحات جان نثاري هذه رداً على الأخبار الواردة في الفضاء الافتراضي حول استهداف أحد المراكز التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان بطائرة صغيرة.

المصدر: ارنا

التعليقات

ذات صلة