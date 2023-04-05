الخارجية القطرية: قطر تدين بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2023 - 10:42
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حالة من الحذر الشديد في المسجد الاقصى بعد ساعات من المواجهات بين المرابطين وقوات كبيرة أقدمت على اقتحامه
دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: تصرفات الإحتلال تشكل تعديا صارخا على هوية المسجد الأقصى كمكان عبادة خاص بالمسلمين
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم المسجد الاقصى وتعتدي على المرابطين والمعتكفين فيه
هيئة شؤون الأسرى: قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت من 400 إلى 500 فلسطيني من المسجد الأقصى
وزارة الأسرى والمحررين: الاحتلال يساوم المعتقلين على إبعادهم عن المسجد الأقصى وعدم دخوله مقابل الإفراج عنهم،
الهلال الأحمر في القدس: 12 إصابة خلال المواجهات التي اندلعت في محيط المسجد الاقصى
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة : ما يجري في المسجد الاقصى يشكل تهديدا جديا على مقدساتنا
اسماعيل هنية : ما يجري في المسجد الاقصى جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها وعلى الجميع ان يتحمل المسؤولية
الرئاسة الفلسطينية: نحذّر الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة
الخارجية الاردنية: ندين بأشد العبارات اقدام الاحتلال على اقتحام المسجد الاقصى وعلى اسرائيل أن تتحمل مسؤولية التبعات
الخارجية المصرية: على الاحتلال الاسرائيلي الوقف الفوري للهجوم السافر على المصلين في المسجد الاقصى
اعلام العدو: رشقة من 10 صواريخ اطلقت من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وسديروت
وزير الخارجية الهنغاري: خطة الصين للتسوية في أوكرانيا من شأنها أن تجلب السلام إلى أوروبا
اعلام العدو: اصابة أحد المصانع في الرشقة الصاروخية التي اطلقتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنة سديروت
وكالة تسنيم الإيرانية: إحباط هجوم بطائرة مسيرة على مجمع وزارة الدفاع في أصفهان
الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب يمثل امام قاضي مانهاتن بـ 34 تهمة وقد تم إخلاء سبيله على ذمة القضية
ترامب: الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن بلدنا ضد أولئك الذين يحاولون تدميرها
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الخارجية القطرية: قطر تدين بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين
منذ 24 mins
5 April، 2023
العدو الصهيوني
المسجد الاقصى
قطر
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