كيف سيتم استكمال العام الدراسي في الثانويات؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2023 - 22:50

كيف سيتم استكمال العام الدراسي في الثانويات؟

منذ 2 ساعة 4 April، 2023
تقارير مصورة - لبنان

وزارة التربية تمهد لاجراء يؤمن استكمال العام الدراسي في الثانويات.

المصدر: قناة المنار

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