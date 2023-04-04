رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة: إستمرار الوتيرة المرتفعة لحجوزات عطلة الأعياد

أعلن رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود في بيان له الثلاثاء “إستمرار الوتيرة المرتفعة لحجوزات عطلة الأعياد خلال نيسان الجاري”، وأكد “إنها ستمتد الى ما بعد عيد العمال في الأول من أيار”، ولفت الى ان “حركة المسافرين القادمين الى لبنان عبر مطار بيروت قد تتعدى الـ400 ألف راكب خلال نيسان الجاري”، وأعلن ان “نسبة 32 بالمئة منهم سياح عرب من الأردن والعراق وهذه نسبة جيدة جدا”.

وقال عبود “نرى حركة نشطة جداً في حركة المطار حيث يصل في اليوم الى لبنان أكثر من 12 ألف راكب من كل الوجهات، من الخليج والسعودية والإمارات ولندن”، معتبرا أن “هذه العطل الطويلة شكلت حافزاً للمغتربين الذين يعيشون في بلدان بعيدة ككندا واميركا لزيارة لبنان، بحيث كان من المستبعد ان يقطعوا كل هذه المسافة لقضاء يومين أو ثلاثة ايام، ولكن في ظل هذه العطلة الطويلة قد يزورون لبنان لمدة تتراوح بين 10 و15 يوماً”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام