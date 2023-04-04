بدء الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا في موسكو

بدأ اليوم الثلاثاء الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا، في موسكو، لبحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

ووفق وكالة “سانا” سيركز أيمن سوسان معاون وزير الخارجية السوري في الاجتماع على ثلاث نقاط رئيسية “هي ضرورة إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله”.

وذكر مصدر في وزارة الخارجية الروسية أمس الاثنين أن سلسلة من المشاورات عقدت في موسكو استعدادا لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا.

وكان الاجتماع قد تم تأجيله من منتصف الشهر الجاري، فيما أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في وقت سابق عن اهتمام بلاده بتحسين علاقات سوريا مع جيرانها، لا سيما مع تركيا، مما سينعكس على السلم والاستقرار في المنطقة.

واستضافت روسيا، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أول محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري منذ 11 عاما. حيث اندلعت الأزمة في سوريا عام 2011، وانحازت تركيا، التي كانت قبل الصراع على علاقات وثيقة مع دمشق، إلى جانب المجموعات المسلحة الارهابية. لكن الجانبين تحدثا في الآونة الأخيرة، ونقلت بعض وسائل الإعلام وجود أجواء إيجابية تشير إلى إمكانية التطبيع التدريجي للعلاقات بين البلدين.

المصدر: وكالات