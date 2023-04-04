استشهاد منفذ عملية الطعن التي أدّت لإصابة جنديين أحدهما جراحه خطيرة في ريشون لتسيون بتل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2023 - 11:12

استشهاد منفذ عملية الطعن التي أدّت لإصابة جنديين أحدهما جراحه خطيرة في ريشون لتسيون بتل أبيب

منذ 38 mins 4 April، 2023
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