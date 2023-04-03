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April 3 2023 - 14:50

حركة حماس: تخطيط الاحتلال لذبح القرابين في الأقصى يصب الزيت على النار

منذ 11 mins 3 April، 2023
المسجد الأقصى المبارك
المسجد الأقصى المبارك
عربي وإقليمي - فلسطين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أنّ “تخطيط المستوطنين الصهاينة وإقدامهم على ذبح القرابين وتدنيس المسجد الأقصى المبارك بدءاً من يوم الأربعاء القادم، وفي منتصف شهر رمضان المبارك؛ يصب الزيت على النار”.

وحملت حماس في تصريح صحفي اليوم الإثنين، الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات مخططات المستوطنين؛ مشيرةً إلى أن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام المساس بالأقصى وتدنيسه، والاستخفاف بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وحذّرت الاحتلال من الإقدام على حماقاتٍ تمسّ بالأقصى، داعيةً أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد إلى النفير، ورفع مستوى الجهوزية، وشد الرحال وتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، وصد عدوان الاحتلال وإفشال مخططات مستوطنيه الإرهابيين، فأقصانا دونه المهج والأرواح.

المصدر: وكالة شهاب

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