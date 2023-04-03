رابطة موظفي الإدارة العامة: تمديد الإضراب إلى الخميس المقبل

قررت رابطة موظفي الإدارة العامة تمديد الاضراب والمُعلن إلى يوم الخميس المقبل. واعتبرت أنَّ الإمعان في ضرب الإدارة العامة بل القطاع العام وفكفكته مستمر تمهيدا لتقطيعه.

وفي بيان اصدرته، توقفت الرابطة عند ما هو مسرَّب من مرسوم تعديل الرواتب والتقديمات، فاعتبرت أن تزويد الموظفين ببدل نقل يعادل قيمة خمس ليترات بنزين لكل يوم حضور لم يراعِ بُعد المسافة لغالبية الموظفين، وتابعت “فضلا عن أن هذه الانتاجية مرفوضة شكلاً ومضموناً بسبب شروطها التي لا تمت بصلة لمزاعم الحرص على تفعيل عمل الادارة العامة، مع اشتراط حضور الموظف ثمانية عشر يوماً، وفي حال تغيَّبَ يوماً واحداً بدون تبرير، يُحرم من بدل الانتاجية كاملا”.

وأكدت الرابطة أن المطلوب أجرٌ عادلٌ وكافٍ وهو أقل حقوق الموظفين، بالإضافة إلى الأجر الاجتماعي المتمثل بتأمين كافة انواع الخدمات والرعاية الاجتماعية.

المصدر: قناة المنار