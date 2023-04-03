بالفيديو | شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مناطق عدة في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الإثنين، تزامناً مع اعتقال عدد من الشبان بعد العبث في منازلهم، واندلاع اشتباكات مُسلحة مع مقاومين.

وأفاد مدير الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد شابين متأثرين بجراحهما الخطيرة برصاص الاحتلال بعد الفشل بمحاولة إنعاشهما في مستشفى نابلس التخصصي.

ووفق مصادر طبية، فإن الشاب محمد الحلاق ارتقى شهيداً متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال وفشل محاولة انعاش قلبه من الطواقم الطبية في مستشفى نابلس التخصصي، بينما الثاني لا يزال مجهول الهوية.

وذكرت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال اقتحمت محافظة نابلس من جهات عدة بعدد كبير من الآليات العسكرية، وشرعت بمداهمة عدد من منازل المواطنين.

وفي ذات السياق، قررت وزارة التربية والتعليم، تأخير الدوام الجامعي والدراسي في مدينة نابلس مع استمرار اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

المصدر: فلسطين اليوم