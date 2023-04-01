رعد : لا يُمكن تطويع إرادة شعب قاوم الإسرائيليين وهزمهم

اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد انه لا يُمكن تطويع إرادة شعب قاوم الإسرائيليين وهزمهم وارتفعت معنوياته واتضحت رؤيته.

واشار اننا معنيون جميعاً بأن ننهض بمجتمعنا وبلدنا ، لأنّ كل العالم يتركنا لمصيرنا إذا لم نحسن نحنُ التصرّف وسأل رعد : كيف نأمن في أوطاننا مع وجود هؤلاء المتربصين من حولنا ؟ خاصّة أنّ دُولاً تنهار بفعل تلك السياسات التي يحكمها هؤلاء .

ولفت الى أنّه تحت عنوان التواصل مع صندوق النقد الدولي قُلنا بأنّ ثلاث مليارات لن ينفعوا في البلد شيء فلا “تتعبوا قلبكم” ، ويجيبون بكلّ ثقة المسألة ليست مسألة مليارات بل هي فتح أبواب الدول من أجل مساعدتكم ، وعليه يجب أن تركَنوا لسياسات تلك الدول من أجل أن نوفّر لكم المساعدات دائماً .

وإزاء الأزمة الإقتصادية الصعبة قال رعد : نحن ننحني أمام كرم وتضامن شعبنا وأمام حالة المواساة التي تحصل بين أغنيائنا وفقرائنا ، بين المهتمين بالشأن العام وبين عامة الناس الذين يحتاجون إلى كثير من الخدمات في هذه المرحلة الضاغطة ويحتاجون إلى الدواء والطعام والغذاء والى توفير بعض الأدوات ويحتاجون إلى المستشفى .

وقال : رغم كل هذا لا ينبغي أن نبقى فقط مجتمعاً خيريًّا بل يجب أن نفكّر باقتصادٍ منتج ويجب أن نعيد النظر في سياساتنا لامتصاص البطالة حتى نتحول الى قيمة دولية ، أمّا إذا بقينا على قاعدة أننا ننتظر الهبات والمساعدات والودائع عند كل أزمة وعند كل مفترق طريق بالسياسة نُصبح متسوّلين على مستوى السلطة وعلى مستوى مؤسسات الدولة كلها .