خل التفاح.. علاج منزلي “سحري” للتخفيف من الحكة!

لا شك أن المعاناة من الحكة من الأمور الشائعة لدى عدد كبير من الناس حول العالم، لاسيما أولئك الذين يعانون من بعض الأمراض على غرار الحساسية. ومع تكرر الحكة تصبح الأمور مزعجة وغير مريحة بالمرة.

وفي محاولة للتخلص من الحكة أو على الأقل التخفيف منها، يلجأ الناس إلى أخذ الدواء واتباع تعليمات الطبيب على أمل تحسن الوضع. ويبدو أن التخفيف من الحكة لا يقتصر فقط على بعض الأدوية وإنما أيضا على بعض العلاجات المنزلية البسيطة، والمتاحة للجميع تقريبا.

وفي هذا الصدد، أشار موقع “24 فيتا” أن خل التفاح يمكن أن يساعد في التخفيف من الحكة بشكل فعال للغاية، حيث يكفي وضع البعض منه على المكان الذي يشعر فيه الشخص بالحكة حتى يحصل على نتيجة إيجابية.

وأوضح الموقع الألماني أن الحكة لا تكون دائما نتيجة لبعض الأمراض، وذلك بغض النظر إن كانت هذه الحكة خفيفة أو منزمنة.

وفي نفس السياق، أفاد موقع “براكسيس فيتا” الخاص بالأخبار الطبية أن لخل التفاح عدة خصائص قوية مضادة للجراثيم وبإمكانه تخفيف الحكة، كما أنه يؤثر بشكل مهدئ للغاية على الجلد.

وفي حال لم يرغب الشخص المصاب بالحكة وضع خل التفاح على مكان الحكة في أكثر مرة من اليوم، فإنه باستطاعته أيضا استعمال خل التفاح عند الاستحمام، إذ يكفي وضع كمية منه في حوض الاستحمام وذلك بعد ملئه بالماء الدافئ، ثم يجلس المصاب بالحكة في حوض للاستحمام لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة.

ويرى موقع “24 فيتا” أن خل التفاح من العلاجات المنزلية ذات المنافع الصحية الكبيرة، حيث يدعم عملية التمثيل الغذائي، ويعزز إنتاج حمض المعدة وغيرها. كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات (ب 2 وب 6) وحمض الفوليك، والبوتاسيوم والمغنسيوم والحديد والصوديوم وغيرها. فضلا عن مساعدته في إنقاص الوزن.

أضرار جانبية

في المقابل، هناك بعض الأعراض الجانبية لاستخدام خل التفاح، لاسيما لأولئك الأشخاص الذين يتناولونه في محاولة منهم لتخفيض الوزن.

ويمكن أن يؤدي الإكثار من شرب خل التفاح إلى التأثير على المعدة وربما حدوث التهابات وتقرحات بها، فضلا عن حدوث حموضة عالية، والتأثير على الأسنان وضعفها، حسب مجلة “فوكس” الألمانية.

المصدر: dw.com