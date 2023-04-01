11 قتيلاً على الأقل جراء تدافع خلال توزيع تبرعات في باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية مصرع 11 شخصاً على الأقل في مدينة كراتشي جنوب البلاد أمس الجمعة خلال تدافع وقع خلال توزيع تبرعات غذائية بمناسبة شهر رمضان.

11 قتيلا على الأقل جراء تدافع خلال توزيع تبرعات في باكستان

وصرّح المسؤول في شرطة بالديا تاون في غرب كراتشي، فداء جنواري أن ا”لتدافع حدث عندما توافدت نساء محتاجات مع أطفالهن إلى مصنع في الحي يقوم بتوزيع تبرعات غذائية”، مضيفاً “سادت حالة من الذعر وبدأ الناس يركضون”.

وقالت فاطمة نور (22 عاما) التي لقيت شقيقتها مصرعها في التدافع “عندما فتح الباب الرئيسي اندفع الجميع إلى الداخل”.

وذكر مسؤول في الإدارة المحلية أن بين 600 و700 شخص كانوا متجمعين في المجمع الصناعي الصغير. وصرح المتحدث محمد فروخ أن جثث 6 نساء و3 أطفال نقلت إلى المستشفى الحكومي الشهيد العباسي. وأوضح مسؤول في جمعية “ريسكيو” لعمليات الإغاثة، أنه تم نقل جثتين أخريين إلى مستشفى آخر.

المصدر: روسيا اليوم