بالصور | 150 الف مصلٍ يؤدون صلاة العشاء في الأقصى

أفادت مصادر مقدسية بأن 150 ألف مصلٍ أقاموا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك في التاسع من شهر رمضان، رغم إجراءات الإحتلال.



وأدى نحو ربع مليون مصلٍ، ظهر اليوم الجمعة، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة: “إن نحو ربع مليون فلسطيني أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك”.

وكان أدى الآلاف من المواطنين صلاة الفجر، اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة. وتحدى المواطنون الحواجز والمعيقات التي وضعها جيش الاحتلال على مداخل البلدة القديمة واستطاعوا الوصول للمسجد الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى.

وتجدر الإشارة إلى أنه دعت العديد من الهيئات المقدسية لضرورة الرباط والاحتشاد في المسجد الأقصى المبارك لحمايته من المستوطنين المتطرفين الذين ينون اقتحامه خلال شهر رمضان مع اقتراب ما يسمى بـ”عيد الفصح” العبري.

الجهاد الإسلامي: الحشود الكبيرة اليوم في الأقصى تؤكد ارتباط المسلمين به

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجمعة، أن الحشود الكبيرة من المواطنين في المسجد الأقصى المبارك تدلل على مكانته وارتباط المسلمين به. وقالت الحركة في تصريح صحفي “إن مئات الآلاف التي أدت صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات المنع والتضييق والحصار الذي يفرضه الاحتلال، هي بمثابة رسالة تحدٍ فلسطيني وتصميم على الرباط في الأقصى وشد الرحال إليه رغم كل العقبات والمؤامرات”.

وأضافت أن هتافات الجماهير في الأقصى وتكبيراتها تأكيد على التفاف شعبنا حول المقاومة واعتزازه بقيادتها ورجالها الأوفياء. ودعت الحركة جماهير شعبنا للاستمرار في شد الرحال للأقصى والرباط والاعتكاف في مصلياته وقبابه وساحاته.

حركة حماس: الأعداد الكبيرة التي أدت صلاة الجمعة بالأقصى انتصار لشعبنا

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم:”إن المشاركة العظيمة من جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل في صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، تؤكد أن شعبنا سينتصر حتماً في المعركة حول هوية القدس والمسجد الأقصى”.

وأضاف أن العراقيل التي وضعها الاحتلال في وجه أهلنا لمنعهم من الوصول للمسجد الأقصى، انتهاك صارخ لكل القيم والأعراف والقوانين الدولية. وشدد على أن كل إجراءات الاحتلال، لن توقف استمرار الزحف الهادر لشعبنا تجاه مقدساته، مؤكداً أن المعركة مستمرة ولن تتوقف إلا برحيل الاحتلال عن كامل أرضنا ومقدساتنا.

المصدر: مواقع