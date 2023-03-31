بالفيديو | الناتو يجري مناورات جوية وبحرية واسعة النطاق في منطقة البحر الأسود

أجرت قوات الناتو تدريبات جوية وبحرية واسعة النطاق في نهر الدانوب بمنطقة البحر الأسود في رومانيا يوم الخميس. وتعتبر التدريبات البحرية والجوية هذه جزءا من سلسلة التدريبات المعروفة باسم “درع البحر-2023” التي يشارك فيها حوالي 3400 عسكري من 12 دولة عضوا في حلف الناتو وبعض الدول الشريكة.

وقالت البحرية الرومانية إن التدريبات يوم الخميس في منطقة المحمودية في دلتا الدانوب، والتي تتدفق إلى البحر الأسود، ستظهر قدرة القوات المشتركة على تحييد أي هبوط جوي للعدو في منطقة مجاورة لهذا الممر المائي. وتشارك أكثر من 30 سفينة حربية و14 طائرة و15 قاربا وسفن دورية أخرى في تدريبات “درع البحر-2023” التي انطلقت في 20 مارس وتستمر حتى 2 أبريل.

ميدفيديف: الناتو يسعى لافتعال حرب عالمية ثالثة

وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أنّ روسيا ستعتبر من يطلقون على أنفسهم قوات حفظ سلام تابعة لحلف “الناتو” أهدافاً مشروعة إذا جرى نشرهم في أوكرانيا على خطّ المواجهة.

وفي رسالة له عبر قناته على تلغرام، قال ميدفيديف “سيكونون هدفاً مشروعاً لقواتنا المسلحة إذا جرى نشرهم على خط المواجهة من دون موافقة روسيا”، مشيرًا إلى أنّ “الناتو يسعى إلى تسخين الوضع ونقل الأزمة إلى مرحلة اللاعودة وفعلياً افتعال حرب عالمية ثالثة”. ولفت رئيس مجلس الأمن الروسي إلى أنّ “الناتو اخترع فكرة قوات حفظ سلام في أوكرانيا لفرض سلام يلائمه على خط المواجهة بالقوة”.

ويخطط حلف شمال الأطلسي “الناتو” لتجهيز قوات مستعدة للقتال، تصل إلى 300 ألف شخص، بالقرب من الحدود الشرقية مع روسيا. ووفق صحيفة “بوليتيكو”، فإنّ هذه الخطة تقوّض وحدة الحلف، بسبب التكاليف الباهظة لتنفيذها، فيما أنّ نقص الأموال والذخائر يعقد الوضع.

المصدر: يونيوز